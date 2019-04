Neumarkt: Übelriechender Mülltüten-Berg

Abfalleimer quillt über vor lauter Hundekot-Tüten - vor 21 Minuten

NEUMARKT - Die Nachbarn haben es satt: Im Abfalleimer im Grünstreifen hinter ihren Häusern türmen sich die roten Hundebeutel auf beachtliche Höhe. Nur dem kalten Wetter ist es geschuldet, dass das derzeit geruchsneutral abgeht. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt.

Neumarkt, 29.04.2019..Ressort: Lokales Foto: Wolfgang Fellner..Papierkorb voll mit Tüten voller Hundescheiße © Wolfgang Fellner



Den letzten hat eine Anwohnerin noch mit Grausen in Erinnerung: Auch da stapelten sich die Hundekot-Tüten im Papierkorb neben dem an sich idyllischen Weg im kleinen Grünstreifen, der sich an der Paul-Keller-Straße vorbei schlängelt. Der Geruch war bald atemberaubend, später kamen noch dichte Mückenschwärme dazu. Das alles, sagt sie aufgebracht, sei kaum zum Aushalten gewesen.

Es sei klar, dass die Hundehalter den Weg zum Gassigehen nutzen. Und es sei gut, dass diese sich an der Hundetoilette mit den roten Hundekot-Beuteln versorgten und eintüteten, was ihre Zamperl verlören. Dass aber alles in diesem einen Abfallkorb lande und der oft bedrohlich überquelle, sei kein Zustand. Hier müsste einfach öfter geleert werden.