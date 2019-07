Neumarkt: Vier Autos mit roter Farbe besprüht

NEUMARKT - Die Vandalismus-Serie an geparkten Autos geht weiter. Die Neumarkter Polizei ermittelt mittlerweile wegen politisch motivierter Kriminalität.

Bereits zum Wochenbeginn waren zwei Autos auf dem Johannisparkplatz mit einem Graffiti in Form eines roten "A" in einem Kreis besprüht worden. Nun wurden der Polizei weitere gleichgelagerte Sachbeschädigungen gemeldet.

In der Ringstraße wurde ebenfalls mit einem roten "A" in einem Kreis ein weißer BMW auf der Beifahrertür besprüht (Schaden 1000 Euro), am Rainbügl wurde auf einen weißen Kleintransporter der Marke Peugeot (Schaden 3.000 Euro) sowie auf einen grauen Daimler (Schaden 3000 Euro) mit roter Farbe der Schriftzug "A.C.A.B" gesprüht.

Ebenfalls mit diesem roten Schriftzug wurde in der Grünbaumwirtsgasse ein grauer Mercedes "verziert". Hier liegt der Schaden auch bei etwa 3000 Euro.

