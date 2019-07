Neumarkt will Straßenbäume mit Landregen aus dem Beutel retten

Neues Bewässerungssystem soll Straßenbäumen helfen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das System namens Treegator wird schon in anderen Kommunen verwendet, verrät der Chef der Neumarkter Stadtgärtnerei, Georg Ziegler. Jetzt soll es auch den Straßenbäumen in der Großen Kreisstadt helfen, feucht durch die trockene Jahreszeit zu kommen.

Die Mitarbeiter des Bauhofes befüllen die Beutel mit Wasser. © Wolfgang Fellner



Die Mitarbeiter des Bauhofes befüllen die Beutel mit Wasser. Foto: Wolfgang Fellner



Einer der grünen Beutel fasst 60 Liter Wasser, mit einem Reißverschluss lässt sich ein zweiter dran hängen, und dann umschließen sie den Baum: Mit diesem neuen System namens Treegator will die Stadtgärtnerei den Bäumen in der Altstadt helfen.

Denn die Baumscheiben sind viel zu klein, um den Schattenspendern genügend Flüssigkeit zukommen zu lassen in heißen Tagen. Und die erde ist derart versichtet, dass das Wasser beim Gießen nicht einsickert, sondern über die Platten oder das Pflaster einfach abliest. Aus kleinen Löchern im Boden der Säcke tröpfelt nun das Wasser über sechs, sieben Stunden in die Erde, also in einer Menge, die der Boden aufnehmen kann, und sorgt für eine ausreichende Bewässerung.