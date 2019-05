Neumarkt: Zwei Diebe klauen vier Handys

Samt Kabeln vom Verkaufstisch gerissen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Dreist: Zwei bisher unbekannte Männer haben in einem Mobilfunkladen in der Neumarkter Innenstadt vier Handys vom Ausstellungstisch gestohlen.

Am Freitag, 10. Mai, betraten gegen 12.15 Uhr zwei unbekannte Männer einen Mobilfunkshop in der Oberen Marktstraße. Während einer der Täter in der Tür stehen blieb, riss der andere vier Handys samt Sicherungskabeln vom Ausstellungstisch ab. Die beiden flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Pulverturmgasse.

Eine Streife bemerkte zwei Männer auf je einem Fahrrad. Diese flüchteten. Die Männer sind etwa 175 cm groß und ca. 20 Jahre alt. Die Täter tragen schwarze, kurze Haare sowie einen 3-Tage-Bart. Bekleidet waren sie jeweils mit dunkler Jeans und schwarzer Bomberjacke. Der Beuteschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

