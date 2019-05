Neumarkter Frühlingsfest wird am Mittwochabend eröffnet

Festbetrieb am Volksfestplatz ab 17 Uhr - Oberbürgermeister wird bei Eröffnung vertreten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Countdown für das diesjährige Frühlingsfest läuft. Von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, locken beim 43. Frühlingsfest Schau- und Fahrgeschäfte, kulinarische Angebote sowie ein fettes Rahmenprogramm.

Eselrennen Foto: Jürgen Ruppert



So kann man am Samstag und Sonntag die Ausstellung zur Land- und Forstwirtschaft, das Schafkopfrennen, die Tierschau oder das Eselrennen besuchen. Auch die Sportausstellung "Fit in Neumarkt" ist am

Wochenende wieder zu sehen.

Am Freitag ist Kindernachmittag mit halben Fahrpreisen für die jungen Besucher, und am Samstag erwartet die Gäste ab 22.15 Uhr ein Hochfeuerwerk. Das Programm im Einzelnen findet sich unter www.neumarkt-fruehlingsfest.de.

Am Mittwoch ist ab 17 Uhr Festbetrieb, ab 19 Uhr treten die "Gipfelstürmer" auf. Dann erfolgt auch der Bieranstich. Der weiterhin erkrankte Oberbürgermeister Thomas Thumann wird bei der Eröffnung von Bürgermeister Albert Löhner vertreten und den Bieranstich wird der wahrscheinlich der Festwirt vornehmen, hieß es auf Nachfrage der Neumarkter Nachrichten vom Presseamt der Stadt Neumarkt.

