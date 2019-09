Neumarkter Hofkirche hat neuen Gemeindereferenten

Daniel Schütz (31) freut sich auf die anstehenden Aufgaben - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Seit dem 1. September ergänzt Daniel Schütz als Gemeindereferent das Team um Pfarrer Stefan Wingen und Kaplan Pater William Duraney. Weil seine Vorgängerin Susi Wenny Nachwuchs bekommen hat, musste die Stelle neu besetzt werden.

Gemeindereferent Daniel Schütz wird in Vertretung Religionsunterricht an der Grundschule geben. Außerdem gestaltet er Gottesdienste mit und arbeitet mit den Ehrenamtlichen der Pfarrei zusammen. © Foto: André De Geare



Für zwei Jahre gilt sein Vertrag in der Pfarrei "Zu unseren lieben Frau". Wohnen wird er im Kaplanshaus neben der Hofkirche. Geboren und aufgewachsen in Abenberg im Landkreis Roth war Daniel Schütz als Ministrant in der örtlichen Pfarrei engagiert. "Mir wurde schon früh vermittelt, dass Glaube und Kirche im Leben eine wichtige Rolle spielen. Das hat mich geprägt", sagt der 31-Jährige. Den Beruf des Gemeindereferenten hat er erst auf dem zweiten Bildungsweg für sich entdeckt.

Auf sein dreieinhalbjähriges Studium im Fach Religionspädagogik folgten zwei Jahre praktische Assistenzzeit. Diese und ein weiteres Jahr verbrachte er in der Pfarrei Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg. "Ich habe für mich aus dem Ehrenamt ein Hauptamt gemacht", fasst er seinen Werdegang zusammen.

Vorbereitung auf Erstkommunion

Als Gemeindereferent fallen Daniel Schütz verschiedenste Bereiche zu. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist eine seiner großen Aufgaben. Daneben wird er auch bei der Firmvorbereitung mitwirken. In Vertretung wird er Religionsunterricht an der Grundschule geben. Außerdem gestaltet er Gottesdienste mit und arbeitet mit den Ehrenamtlichen – besonders den Ministranten – der Pfarrei zusammen. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit wird er tätig sein. Darüber hinaus erledigt er Besuchsdienste.

"Ich sehe es als Fort- oder Weiterbildung, jetzt hier zu sein", sagt der Gemeindereferent. Eine Stadtpfarrei sei doch etwas ganz Neues für ihn, erklärt er weiter. Bei den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag wird er sich der Pfarrei persönlich vorstellen. "Ich freue mich auf die vielen neuen Gesichter. Das wird sicher spannend."

Er weiß, dass sein Job einen individuellen Umgang mit dem Einzelnen verlangt. Ein gutes Miteinander zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sei ihm sehr wichtig.

Teamarbeit wie beim Fußball

In seiner Freizeit spielt der 31-Jährige gerne Fußball – momentan noch zu Hause in Abenberg. Seine Arbeit vergleicht er deshalb gerne mit der Teamarbeit, die beim Fußball spielen notwendig ist, um erfolgreich zu sein.

"In einem funktionierenden Team leistet jeder seinen Beitrag zum Gelingen einer Sache. Eine Pfarrei wird vielfältig und interessant, wenn sich Ehrenamtliche einbringen. Gemeinsam mit den Hauptamtlichen können sie ein richtig gutes Team bilden", so seine Devise.

ANTONIA HANS