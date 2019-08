Neumarkter Kinosommer: "Wie Cannes im LGS-Park"

Vom 15. bis 24. August werden wieder acht Filme "open air" gezeigt - vor 15 Minuten

NEUMARKT - "Cannes hat sein Filmfestival – Neumarkt seinen Open -Air-Kinosommer." So stellte Rainer Seitz vom Tourismusbüro der Stadt Neumarkt das diesjährige Freiluftbühnenprogramm vor.

Schon seit 20 Jahren werden Kinofilme im Neumarkter LGS-PArk unter freiem Himmel gezeigt. © Etzold



In Vertretung des Oberbürgermeisters schaute Seitz auf die Anfänge vor 20 Jahren zurück. Ganz klein und unscheinbar fing alles auf dem Gelände der Gartenschau an. Heute ist diese Veranstaltungsreihe aus dem Angebot "Sommer im Park" der Neumarkter Outdoor-Kulturszene nicht mehr wegzudenken.

Die Filmfans und Cineasten pilgern seit nunmehr zwei Jahrzehnten mit Decken, Sitzkissen und jeder Menge guter Laune in das "grüne Wohnzimmer" Neumarkts und genießen nicht nur die Natur, sondern vor allem die ausgesuchten Highlights auf der Kinoleinwand. 500 Sitzplätze laden ein, auf den Stufen beim Seecafé Platz zu nehmen und acht tolle Filme zu genießen.

Zum Auftakt am Donnerstag, 15. August, wird die Komödie "Grüner wird’s nicht" mit Elmar Wepper und Monika Baumgartner gezeigt. Am Freitag, 16. August, folgt "Bohemian Rhapsody", der Musikfilm über das Leben von Freddy Mercury und die Band "Queen", und am Sonntag, 18. August, kommt das Drama aus dem Ruhrpott über die Kindheit von Hape Kerkeling, "Der Junge muss an die frische Luft".

Die Veranstalter Michaela und Jürgen Lodermeyer stellten mit Franz Müller (re.) vom neuen Kooperationspartner K3 das Programm des Open-Air-Kinos in der LGS vor. © Foto: Siegfried Mandel



Am Tag zuvor, am Samstag, 17. August, präsentiert ein Partner des diesjährigen Kinosommers, nämlich René Partl vom gleichnamigen Autohaus, einen Sportfilm der Extraklasse. Gezeigt werden Aufnahmen von Extremsportlern, die weltweit an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen. Tickets hierfür gibt es unter outdoor-ticket.net.

Fünf weitere Filme laufen zwischen Dienstag, 20. August, und Samstag, 24. August, am Rande der Seebühne. Auf "Monsieur Claude 2", "Trautmann", "Aladin" und "Green Book" folgt schließlich zum Abschluss "Sweethearts".

Für alle Filmfans dürfte also auch in dieser Veranstaltungsreihe etwas dabei sein. Jürgen Lodermeyer erwähnte mögliche Neuerungen, die im kommenden Jahr mit aufgenommen werden sollen. Geplant ist ein Abend mit Kurzfilmen unterschiedlichster Genres. Sicher ist jedoch die künftige Kooperation mit dem K 3. Vorsitzender Franz Müller sieht darin eine beiderseitige Bereicherung und Ergänzung des Angebots.

Einlass zu allen Veranstaltungen ist immer ab 19 Uhr. Vorstellungsbeginn ist gegen 21 Uhr (nach Einbruch der Dunkelheit). Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt.

InfoKarten können an der Abendkasse, in der Touristinfo im Rathausdurchgang oder unter www.sommer-kino-neumarkt.de gekauft werden.

SIEGFRIED MANDEL