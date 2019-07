Neumarkter Landrat Willibald Gailler feierte seinen 65. Geburtstag

Er durfte dutzenden Gästen im Landratsamt die Hände schütteln - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Bis zur Mitte des Vorplatzes zog sich die Schlange an Gratulanten vor dem Landratsamt am Donnerstagnachmittag. Denn im großen Saal des Gebäudes hatte Landrat Willibald Gailler zu einem Empfang anlässlich seines 65. Geburtstags geladen.

Kurze und lange Händeschüttler, Schulterklopfer und Umarmungen: Die Schlange der Gratulanten war so lang, dass Landrat Willibald Gailler (2.v.re.) neben seiner Frau Stilla (2.v.re.) gar nicht alle Glückwünsche entgegen nehmen konnte, ehe die Veranstaltung begann. Deshalb sagte er nach den offiziellen Reden: „Ich freue mich nun auf jede einzelne persönliche Begegnung mit Ihnen.“



Vertreter aus Politik, von Polizei, Klinikum, Sparkasse und Medien sowie Landratsamtsmitarbeiter, Weggefährten und viele weitere Personen waren gekommen, um dem Jubilar zum Ehrentag zu gratulieren und mit ihm anzustoßen. In ihren Grußworten würdigten der stellvertretende Landrat Josef Bauer (CSU) und der Personalratsvorsitzende des Landratsamtes Hermann Schweiger Gaillers menschliche und umgängliche Art.

Sie zollten ihm auch für seine Umtriebigkeit Anerkennung: Politische Ämter und ehrenamtliches Engagement füllen die Zeit gut aus. Dennoch nimmt sich der 65-Jährige Zeit für Tennisspiele, das Schafkopfen, Unternehmungen mit Ehefrau Stilla sowie für die beiden Kinder und die achtmonatige Enkelin Karolina. Sie ist Willibald Gaillers ganzer Stolz und war bei der Feier ihres Opas natürlich mit dabei.

Auf Mama Stefanies Arm machte sie sich ab und an bemerkbar: „Sie könnte auch in die Politik gehen. Eine laute Stimme hat sie“, scherzte in seiner Rede Regierungspräsident Axel Bartelt, den mit Familie Gailler eine lange Freundschaft verbindet.

aha