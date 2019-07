Neumarkter Marco Benz krönt furiose Aufholjagd

Landesliga-Team der Triathlonvereins Windschatten sichert sich in Hof den zweiten Platz und schiebt sich in der Tabelle auf Rang drei vor.

NEUMARKT - Der Triathlon der IfL Hof ging bereits in seine 37. Auflage. Über die längste Distanz, die Olympische (1500 Meter, 37,4 Kilometer, 10 Kilometer), ging das Landesliga-Team des Triathlonvereins Windschatten Neumarkt an den Start.

Der Start war am Surferstrand des Untreusees. Die Radstrecke verlief in diesem Jahr wegen einer Baumaßnahme leicht abgeändert auf dem JVA-Gelände. Die abschließende Laufstrecke verlief zweimal um den Untreusee mit einem kleinen Abstecher in Richtung der B2.

Das Schwimmen verlief dann zu Beginn gewohnt hektisch. Marco Benz, Thomas Wittmann und Lukas Gruber kamen erst nach der ersten Boje so richtig aus der "Waschmaschine". Daniel Reindl sortierte sich ein kleines Stück weiter vorne im Feld ein und verließ das Wasser an Position 13.

Mit dem Radfahren begann nun – vor allem für Benz und Wittmann – die Aufholjagd. Für Benz ging die Verfolgung des letzten noch vor ihm verbliebenen Athleten auf der Laufstrecke weiter. Den zweiminütigen Rückstand egalisierte er zügig und erzielte auch beim Laufen die Tagesbestzeit. Somit wurde seine furiose Aufholjagd mit einer sehr guten Zeit von 1:58:49 Stunden und dem herausragenden ersten Platz gekrönt.

Wittmann wurde Neunter, Reindl Zwölfter, Gruber positionierte sich im guten Mittelfeld. Somit gelang dem TWin-Team der Sprung aufs Treppchen. In der Landesliga-Tabelle kletterten die Neumarkter vor dem letzten Wettkampf am 3. August in Kitzingen auf Rang drei.

nn