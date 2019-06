Neumarkter nach sechs Jahren Flucht eingekastelt

Angeklagter wurde wegen Diebstahls gesucht - vor 2 Stunden

NEUMARKT - ) Sechs Jahre lang entzog sich ein heute 37 Jahre alter Mann der deutschen Justiz, mit der er zuvor reichlich Erfahrung gesammelt hatte. Nach einem Diebstahl 2013 setzte er sich in die Schweiz ab und kam erst am 30. April dieses Jahres nach Deutschland zurück. Er meldete sich ordnungsgemäß in Neumarkt an und zog wieder bei den Eltern ein.

Zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie? Ferdl G. erhebt schwere Vorwürfe gegen die bayerische Justiz. © dpa



Zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie? Ferdl G. erhebt schwere Vorwürfe gegen die bayerische Justiz. Foto: dpa



Und dann klickten auch schon die Handschellen. Weil er weiterhin per Haftbefehl gesucht worden war, fiel die Tat nicht unter die Verjährung. In der Justizvollzugsanstalt Nürnberg wartete er auf die Verhandlung vor dem Amtsgericht Neumarkt. Er wurde von Polizisten in Handfesseln gebracht und in Handfesseln ging es danach auch wieder zurück in die Haftanstalt.

Angeklagt war er wegen eines besonders schweren Fall von Diebstahls. Am 4. Juni 2013, so Staatsanwältin Lisa Rackl, hatte er in einem Wohnhaus in der Kerschensteiner Straße in Neumarkt mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Kellerabteils aufgezwickt und gebrauchte Elektronik-Waren, wie eine Stereo-Anlage und einen DVD-Rekorder im Gesamtwert von rund 600 Euro gestohlen.

Die Beute verkaufte er, um damit seine Drogensucht zu finanzieren. Die ist er auch jetzt, sechs Jahre später, nicht los. Aus einem Methadon-Programm ist er raus, hat aber die Hilfe einer Drogenberatung in Anspruch genommen.

In seinem Bundeszentralregister finden sich 15 Einträge, meist Drogendelikte, aber auch drei einschlägige Verurteilungen. Einen guten Teil seines Lebens verbrachte der 37-Jährige bereits hinter Gittern. Auch in der Schweiz kam er mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt.

Staatsanwältin Lisa Rackl sah nicht viel, was für den Angeklagten sprechen könnte, außer, dass er die damalige Tat unumwunden einräumte. Sie forderte eine Haftstrafe von acht Monaten, ohne Bewährung.

Sein Mandant müsse nicht unbedingt ins Gefängnis, war Anwalt Peter Hoffmann überzeugt. Die Tat sei lange her, der Wert der Beute jetzt nicht gerade überwältigend. Während seines Aufenthalts in der Schweiz habe er durchgehend gearbeitet und seinen Lebensunterhalt redlich verdient. Die Vergehen, die ihm dort vorgeworfen wurden, seien eher Kleinigkeiten gewesen.

Für sechs Monate in den Bau

Der Angeklagte habe beschlossen, sich seiner Vergangenheit in Deutschland zu stellen. Seit vier Wochen sitze er bereits in Untersuchungshaft. Hoffmann plädierte für eine Haftstrafe von vier Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden könne.

Das überzeugte Richter Rainer Würth nicht. Er verurteilte den Neumarkter zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Dass er jetzt bei den Eltern wohne, reiche nicht, um ihm eine Bewährungszeit einzuräumen. Er sehe allenfalls einen Silberstreif am Horizont, nicht mehr.

Und was die Zeit in der Schweiz betreffe, so habe sich der Angeklagte dort auch alles andere als lammfromm betragen. Die Zeit im Knast solle er nutzen, um endlich seine Drogenprobleme ernsthaft in Angriff zu nehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

CHRISTIAN BIERSACK