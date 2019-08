Neumarkter Palliativstation veranstaltet Adventsbasar

Die Qualität der Pflege mit Spenden sichern - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Auch dieses Jahr gibt es im Klinikum Neumarkt einen Benefiz-Adventsbasar. Allerdings unter anderem Vorzeichen: Das Team der Station für Palliativmedizin wird gleichsam in eigener Sache tätig.

Leuchtende Kinderaugen gab es immer bei den Adventsbasaren im Klinikum Neumarkt: Ein Großteil des hier angebotenen Weihnachts-Zubehörs war liebevoll selbst gemacht. Daran soll sich auch unter der Ägide der Palliativstation nichts ändern. © Hans von Draminski



Leuchtende Kinderaugen gab es immer bei den Adventsbasaren im Klinikum Neumarkt: Ein Großteil des hier angebotenen Weihnachts-Zubehörs war liebevoll selbst gemacht. Daran soll sich auch unter der Ägide der Palliativstation nichts ändern. Foto: Hans von Draminski



Über lange Zeit richtete der Sankt-Anna-Kreis zwei Basare im Jahr – zu Ostern und zu Weihnachten – aus und spendete die Einnahmen für karitative Zwecke. Nun hat erstmals das Palliativteam des Klinikums Organisation und Realisierung übernommen: Es geht darum, die Qualität der Palliativ-Pflege in ihrer jetzigen Form aufrecht zu erhalten.

Sie gehören zu den neuen Machern des Adventsbasars: Das Team der Abteilung für Palliativmedizin am Klinikum Neumarkt, von dem freilich nur die "Diensthabenden" mit aufs Foto kamen, wird in der Freizeit ehrenamtlich aktiv. © Hans von Draminski



Sie gehören zu den neuen Machern des Adventsbasars: Das Team der Abteilung für Palliativmedizin am Klinikum Neumarkt, von dem freilich nur die "Diensthabenden" mit aufs Foto kamen, wird in der Freizeit ehrenamtlich aktiv. Foto: Hans von Draminski



In der Pflege ist die Personalausstattung nicht nur im Klinikum Neumarkt schon länger "auf Kante genäht". Ohne "Drittmittelfinanzierung" lässt sich nach Darstellung von Chefärztin Dr. Susanne Vogel die Qualität der Pflege auch angesichts der Verbindlichkeiten des Klinikums kaum halten. Konkret geht es um den Stationsservice, der die Zimmer reinigt, die Aufenthaltsräume herrichtet und auf diese Weise unauffällig aber wirkungsvoll das Pflegepersonal entlastet.

Die Fortführung des Service-Angebotes ist akut gefährdet; muss das Palliativteam diese Arbeiten künftig selbst erledigen, "dann leidet unweigerlich die Patientenbetreuung", sagt Susanne Vogel hörbar besorgt. Krankenschwester Kerstin Wanke hatte die Idee, den Adventsbasar im Klinikum selbst zu veranstalten und damit wenigstens einen Teil der für den Stationsservice dringend benötigten Gelder herein zu holen.

Eine "freundliche Übernahme", die sich der Zustimmung der Mitglieder des Sankt-Anna-Kreises sicher sein kann. Die älteren Damen waren mit den Basaren an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Vier von ihnen unterstützen nun die neuen Basar-Macher, zu denen auch Pflegedienstleiter Werner Eibner zählt. "Uns gibt es seit elf Jahren, die erreichte Qualität wollen wir fortführen", sagt Susanne Vogel. "Es wird schon wie wild gebastelt und gemalt", erzählt Stationssekretärin Kristina Herrlein.

Apartes Detail am Rande: Schon 2004 übergab der Sankt-Anna-Kreis aus den Erlösen des Osterbasars 2000 Euro an Klinikums-Geschäftsführer Peter Weymayr und die Mitglieder des Arbeitskreises "Sterben am Klinikum", der von dem Geld sogenannte Begleitzimmer für pflegende Angehörige sterbender Menschen einrichtete. Damals wie heute war das Wirken der Palliativstation mit viel ehrenamtlichem Engagement verbunden.

InfoSpenden für die Abteilung für Palliativmedizin auf das Stationskonto bei der Sparkasse Neumarkt: IBAN DE72 7605 2080 0000 0025 50, BIC BYLADEM1NMA überweisen. Eine Spendenquittung kann bei Bedarf ausgestellt werden.

HANS VON DRAMINSKI