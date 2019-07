Neumarkter Stadtbibliothek verleiht Spiele

Zum Start der großen Ferien sind im Eingangsbereich die Regale aufgestellt - vor 53 Minuten

NEUMARKT - "Wir haben auf ein breite Auswahl von Klassikern und Neuheiten geachtet", sagt Franziska Meyer. Es gibt etwas für Kinder, etwa "Tal der Wikinger", das aktuelle Kinderspiel des Jahres. Familien haben sicherlich Spaß am Knobel- und Legespiel "Ubongo". Strategie- und Adventure-Games richten sich eher an Erwachsene.

Eine reiche Auswahl an Spielen hält die Stadtbibliothek Neumarkt nun zum Ausleihen bereit. Für Familien und Spieler jeden Alters ist etwas dabei. © Foto: Hauke Höpcke



Insgesamt sind es 140 Spiele, jede Schachtel kräftig foliert, das Material in verschließbaren Tüten sortiert. Das Geld für die Spiele stammt zu einen aus dem Erlös des Bücherflohmarkts im Frühjahr. Außerdem gab es noch einen Zuschuss des Vereins "Spiel des Jahres". Die Bibliotheksnutzer können pro Ausweis drei Spiele für jeweils vier Wochen mit nach Hause nehmen.

Ab Oktober wird es eine monatlichen Spieltag geben im Obergeschoss der Bibliothek. Dafür arbeite man mit dem Spielclub Neumarkt zusammen, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. An jedem ersten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr können die Besucher sofort loslegen.

Ein Mitglied des Spieleclubs erklärt Regeln und steht bei Fragen zur Verfügung. "Wir denken auch an Themennachmittag wie etwa Weltraum, Tiere oder Piraten", sagt Jürgen Höhn, der Sprecher des Spiele-Clubs.

Doch ausgerechnet am ersten Spielenachmittag ist alles anders: Wegen des Tags der Deutschen Einheit verschiebt er sich auf Donnerstag, 10. Oktober. Auf die Tische kommen "Heckmeck", ein schnelles Spiel für wilde Hühner, und "Five Pint Hero", ein Stichspiel für "Kneipenschläger".

Mit diesen Spielen richtet der Spieleclub nämlich ein Geburtstagsturnier aus. Es findet statt am Samstag, 19. Oktober, in der "Au" in Woffenbach. Die Sieger gewinnen wertvolle Preise.

HAUKE HÖPCKE