Neumarkter Stadtwerke feiern Sammeljubiläum

In Summe sind die Stadtwerke bei Strom-, Gas-, Wasserversorgung, Bäderbetrieb und ÖPNV jahrhundertelang im Einsatz.

NEUMARKT - Für die Stadtwerke Neumarkt (SWN) stehen in diesem Jahr gleich vier Jubiläen auf dem Plan: Die Neumarkter Stromversorgung wird 95 Jahre, die Wasserversorgung 125, die Gasversorgung 130 Jahre und die Stadtwerke werden 80 Jahre alt. Zusammengerechnet kommen 430 Jubiläumsjahre zusammen.

Die Wurzeln der Neumarkter Stadtwerke reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. © Foto: Stadtwerke



Darauf will das Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten aufmerksam machen. Deswegen werden in Zukunft viele Fotos der Stadtwerke Neumarkt die Zahl 430 enthalten – etwa einen Meter hohe Ballon-Zahlen, die etwa auf der Consumenta im Herbst mit dabei sind.

"Die 430 Jahre sind selbstverständlich eine Addition von Betriebsjahren je nach Sparte; das ist uns schon klar. Da überlappen sich auch einige", sagt SWN-Chef Dominique Kinzkofer. "Es ist noch gar nicht so lange her, da mussten die Neumarkter ihr Wasser noch aus Brunnen schöpfen und ihre Häuser ausschließlich mit Feuerholz warmhalten."

Schweineschmalz für Laternenlicht

Die Wurzeln der Gasversorgung reichen bis ins Jahr 1889 zurück. Die Stadtväter hatten damals allerdings noch nicht das Ziel, Wärme in die Wohnhäuser zu bringen. Vielmehr ging es darum, die Straßenbeleuchtung zu verbessern. Straßenlaternen hatte es zwar schon seit 1830 gegeben, sie wurden aber mit Schweineschmalz betrieben. Die Umstellung auf Gas versprach einen enormen Fortschritt. So wurde schließlich der Bau eines Gaswerks beschlossen. Am 16. September 1889 brannten zum ersten Mal 91 Gaslaternen in der Stadt. Nach 35 Jahren wurden sie dann von Elektrolampen abgelöst.

Am 23. August 1924 ging in Neumarkt das erste Niederspannungsortsnetz in Betrieb. Maschinen aller Art wurden mit Strom betrieben. So verlangten immer mehr Privathaushalte, Industrie und Gewerbebetriebe nach einer Anbindung ans neu entstehende Stromnetz.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Grundstock der heutigen Wasserversorgung gelegt. 1894 wurde das Wasserwerk mit dem Gaswerk zum "Städtischen Gas- und Wasserwerk" zusammengeführt. 45 Jahre später kam auch das Elektrizitätswerk dazu. "Das war die Geburtsstunde der Stadtwerke Neumarkt", so Kinzkofer. Heute kümmern sich die Stadtwerke nicht nur um die Versorgung von 22 000 Haushalten mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Der Versorger baut vor Ort auch das Glasfasernetz aus. Der Stadtbus und das Freibad werden ebenfalls von den Stadtwerken betrieben. Letzteres wird derzeit ausgebaut und wird unter der Marke "Schlossbad" ab 2020 ganzjährig Sport-, Spaß- und Wellnessangebote bieten.

Im Winter ermöglichen die SWN mit ihrer mobilen Kunsteislaufanlage das Schlittschuhlaufen auf dem Volksfestplatz. Mit 868 eigenen zentralen Parkplätzen in den Parkhäusern Rosengasse und Ringstraße sowie in der Tiefgarage am Residenzplatz leisten sie auch einen Beitrag zur Parkraumbewirtschaftung.

