Neumarkter Tortenpower beim großen Backen

SAT.1-Show geht in die Profi Runde, mit dabei: Tamara Seidenglanz und Max Wittl - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Der neue Konditoren-Wettstreit "Das große Backen" läuft ab 19. Mai auf SAT.1, Mit dabei sind Tamara Seidenglanz und Max Wittl aus Neumarkt.

Tamara Seidenglanz, hier in der Neumarkter Konditorei Wittl, ist Vize-Weltmeisterin der Jungkonditoren und mit ihrem Partner Max Wittl bei der Sat.1-Show "Das große Backen" dabei. © Günter Distler



Erst waren die Hobbybäcker gefragt, dann Promis, nun Profis: Ab Mai lässt SAT.1 ausgebildete Konditoren in "Das große Backen – Die Profis" zum Wettstreit antreten. Den Seigern winkt der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Torten im Test: Die Profi-Edition der SAT-1-Show "Das große Backen" ist ab 19. Mai im TV zu sehen. Mit dabei sind zwei Neumarkter Teilnehmer. © Claudius Pflug/SAT.1



Die Premierenstaffel von "Das große Backen – Die Profis" umfasst vier Folgen. Es treten Teams an, die aus jeweils zwei Profis bestehen. In jeder Folge fordert die Jury die Kandidaten in zwei Challenges heraus: Während in der Miniatur-Challenge makellose, erstklassige Törtchen hergestellt werden sollen, verlangt die Schaustück-Challenge den Konditoren beim Zaubern von imposanten Meisterwerken kreative Höchstleistungen ab. Starttermin ist Sonntag, 19. Mai, um 17.45 Uhr.

Max und Tamara sind eines der sechs Teams. Max ist Sohn des Hauses Wittl (Konditorei Wittl Neumarkt), schloss seine Ausbildung als einer der besten Absolventen ab und sammelte berufliche Erfahrungen in Schweden und als Headchef in Australien. Nun arbeitet er als Juniorchef im elterlichen Betrieb.

Tamara Seidenglanz, gebürtige Rosenheimerin, war Jahrgangsbeste, kämpfte weiter und gewann den Titel "Bayerns beste Jungkonditorin 2017", sowie "Deutschlands beste Jungkonditorin 2017" und wurde September 2018 schließlich "Vizeweltmeisterin der Jungkonditoren". Sie sammelte berufliche Kenntnisse in der Patisserie Cyril Lignac in Paris, sowie als Chocolatière in Australien. Nun arbeitet sie als Demonstrateur und Seminarleiterin für Fachseminare. Das junge Paar lernte sich während der Ausbildung in München kennen und lieben. Beide träumten von einen gemeinsamen Wettbewerb und bei der Anfrage von das große Backen "die Profis" mussten sie einfach nur ja sagen.

Alle Teilnehmer sind Profi-Konditoren aus verschiedenen Bereichen der Konditorei wie Chocolatiers, Eishersteller und vieles mehr. Die Aufgabe pro Sendung: Immer 50 gleiche Miniatures (Törtchen) zu einem Thema und ein essbares riesiges Schaustück aus Schokolade oder Zucker mit essbaren Bestandteilen, die das Schaustück geschmacklich und optisch widerspiegeln. 1,5 Meter große Schaustücke, glänzender Zucker, leckere Kuvertüre. Törtchen, wie in Paris. Das lässt das süße Herz höher schlagen.

Mit dabei ist wieder Moderatorin Enie van de Meiklokjes. In der Jury bekommen Tortendekorateurin Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfach zum "Pâtissier des Jahres" gekürte Christian Hümbs für die Profi-Ausgabe Unterstützung: Günther Koerffer erweitert die Jury. Er ist Hofkonditor und hat die höchste royale Torte der Welt für die Hochzeit von Kronprinzessin Victoria und ihrem Mann Daniel gebacken.

