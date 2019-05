Neumarkter Triathleten mit furioser Aufholjagd

Das Windschatten-Team belegt beim ersten Wettkampf der Triathlon-Landesliga einen starken fünften Platz in Weiden. - vor 1 Stunde

NEUMARKT/WEIDEN - Um 11.40 Uhr fiel im Weidener "Schätzler Freibad" der langersehnte Startschuss für die Liga-Herrenmannschaft aus Neumarkt. Für das erste Rennen gingen die Windschattler Thomas Wittmann, Daniel Reindl, Lukas Gruber und Christoph Ostalecki an den Start. Neben den Neumarkter Athleten waren weitere 13 Vereine am Start.

Christoph Ostalecki vom Triathlonverein Windschatten Neumarkt auf den letzten Metern vor dem Ziel. Foto: Foto: TWin Neumarkt



Dies bedeutete, dass sich zwei Vereine eine Bahn teilen mussten. Das Schwimmen verlief für TWin nicht wie geplant, da man sich erst einmal an diese beengte Situation gewöhnen musste.

Vom Freibad verwöhnt

Da waren die Jungs doch etwas von den tollen Trainingsbedingungen im Neumarkter Freibad verwöhnt. Sie erzielten beim Schwimmen dennoch ein homogenes Ergebnis und verließen innerhalb weniger Sekunden gemeinsam das Wasser.

Auf der Radstrecke konnten Daniel und Thomas in einer dreiköpfigen Gruppe – ein Teilnehmer eines anderen Vereins wurde "vereinnahmt" – viel Boden nach vorne gut machen und überholten bereits viele Athleten. Lukas und Christoph gelang dies zwar nicht, sie fielen aber auch nicht weiter zurück. Beim abschließenden Lauf gingen Daniel und Thomas auch wieder gemeinsam auf die Laufstrecke.

Dort konnten sie Schulter an Schulter Konkurrenten um Konkurrenten einsammeln und sich so weit nach vorne arbeiten. Lukas machte ebenfalls durch eine sehr gute Laufleistung viele Plätze nach vorne gutmachen. Auch Christoph seine Platzierung wacker verteidigen und war mit seinem Ergebnis sehr zufrieden.

In der Teamwertung belegt das Team Windschatten mit 66 Punkten einen hervorragenden 5. Platz. Teambetreuer und Trainer Jürgen Weiß sieht insbesondere beim Schwimmen und im Wechsel noch die größten Potentiale. Insgesamt war es jedoch eine gute Mannschaftsleistung und: "Die Veranstaltung hat Spaß und Lust auf mehr gemacht." Der nächste Liga-Wettkampf ist am 23. Juni in Forchheim.

Die Platzierungen und Zeiten der TWin-Athleten: 13. Daniel Reind 1:02:32 Stunden, 14. Thomas Wittmann 1:02:34, 39. Lukas Gruber 1:06:13, 41. Christoph Ostalecki 1:07:06.

nn