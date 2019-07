Neumarkter Trinkwasser: Nitratgehalt ist niedrig

NEUMARKT - Deutschlandweit wurde im Jahr 2016 an nicht wenigen Messstellen der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser überschritten, das listet der aktuelle Bundes-Nitratbericht auf. Auch in Bayern ergeben sich vielerorts mehr als die gesetzlich festgelegten 50 Milligramm pro Liter. Der Grund dafür: Zu viel Gülle landet auf den Äckern und Wiesen. Aber nicht im Raum Neumarkt.

Auch im Wasserschutzgebiet südlich von Neumarkt bei Weichselstein ist der Nitratgehalt des Wassers im grünen Bereich. Das Erfolgsrezept ist eine Kooperation zwischen Stadtwerken und Landwirten: Die Bauern verzichten im Gewinnungsgebiet auf bestimmte Düngungen. Im Gegenzug erhalten sie Ausgleichszahlungen. © Foto: Wolfgang Fellner



Für den Versorgungsbereich der Stadtwerke Neumarkt (SWN) gibt Werksleiter Dominique Kinzkofer Entwarnung: "Wir liegen bei 18 Milligramm", sagt er. Das war allerdings nicht immer so, im Jahr 1997 hatte sich der Wert mit 47 Milligramm bedenklich nahe an den Grenzwert hinbewegt.

Damals begann eine Kooperation zwischen Stadtwerken und Landwirten: Die Bauern sagten zu, im Wassergewinnungsgebiet auf bestimmte Düngungen zu verzichten. Im Gegenzug erhalten sie Ausgleichszahlungen von den Stadtwerken, rund 7000 Euro seien das pro Jahr, sagt Kinzkofer – er ist voll des Lobes über die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten.

Denn die habe Erfolg gezeigt: Inzwischen ist der Nitratwert auf 18 mg pro Liter gesunken. In anderen Regionen in Deutschland, auch in Bayern, gebe es aber auch viele deutlich größere landwirtschaftliche Betriebe als hier im Landkreis.

Der Nitratwert werde an allen Messstellen gemessen, das sei ein Parameter, der permanent erfasst werde. Es gebe im Bereich der SWN "53 Probestellen, von denen im wöchentlichen Wechsel Wasserproben gezogen werden", erläutert der Stadtwerke-Chef.

In Regionen, wo der Nitratwert steigt, müssen neue und immer tiefere Brunnen zur Trinkwassergewinnung gebohrt werden. In einem Bericht des Bayerischen Rundfunks ist Rottenburg an der Laaber als Beispiel erwähnt: Dort waren die Brunnen in den 1980er und 90er Jahren rund 70 bis 80 Meter tief, inzwischen sind dort sogar 200 Meter tiefe Brunnen nötig.

Auch da sieht es im Bereich der Stadtwerke Neumarkt anders aus, so Kinzkofer: "Die Brunnen sind so tief, wie sie immer waren", sagt er, also zwischen 22 und 38 Meter tief.

Für das Areal der SWN gebe es im Moment auch keine Probleme mit Atrazin. Rückstände des inzwischen verbotenen Herbizids landen an verschiedenen Orten im Trinkwasser und sprengen den Grenzwert. Dagegen hilft eine Aktivkohle-Filterung, wie sie auch die Laber-Naab-Gruppe im Einsatz habe, so Kinzkofer.

In Neumarkt seien bisher keine Probleme mit Atrazin-Rückständen aufgetreten, aber auch diesen Wert habe man permanent im Blick. Falls nötig, seien die Stadtwerke gerüstet und könnten ebenfalls mit Aktivkohle-Filterung loslegen.

