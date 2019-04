Neumarkter trommeln gegen die Atomkraft

Grüne erinnern mit Mahnkundgebung vor Rathaus an die Opfer von Tschernobyl und Fukushima - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Mit einer Mahnkundgebung haben die Neumarkter Grünen an die Opfer von Tschernobyl und Fukushima erinnert: An die Verletzten und Verstorbenen von einst und an die, die heute noch an den Auswirkungen leiden oder ihnen erliegen.

Weiße Rosen und Grablichter, die ein Atomsymbol bildeten, waren das Symbol der Mahnung vor den unbeherrschbaren Risiken der Atomkraft.



Viele der Arbeiter, die an den Unglücksreaktoren eingesetzt wurden, starben an den hohen Strahlendosen. Menschen verloren ihre Heimat, weil weite Gebiete evakuiert worden sind; unbewohnbar wahrscheinlich für Jahrtausende.

"Diese Technologie ist nicht beherrschbar", sagte der Bundestags-Abgeordnete Stefan Schmidt. "Wir müssen endlich raus aus der Atomkraft." Außerdem solle Deutschland alle Möglichkeiten nutzen, dass die anderen Länder mitziehen und der Atomausstieg nicht an den Grenzen endet.

Mit einem aus Kerzen geformten Atom-Symbol und weißen Rosen gedachten man der Opfer. Eine Gruppe von Frauen trommelte lautstark für die Energiewende.

hoe