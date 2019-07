Neumarkter verletzt sich schwer beim Pinkeln

Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz: Es war der Gartenzaun. - vor 6 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntag gegen zwei Uhr ging ein 30-jähriger Neumarkter in eine Hecke in der Bahnhofstraße, um dort zu urinieren. Dabei fiel er in einen spitzen Gartenzaun, der sich in seine rechte Bauchseite bohrte.

Eine Streife fand den stark alkoholisierte Mann blutend am Boden liegend. Während des Wartens auf den Rettungswagen stand der Verletzte auf und äußerte sich lautstark ausfallend gegenüber den Beamten.

Anschließend lief er weg mehrmals über die Straße. Er legte sich mehrmals in Grünflächen und rannte weiter. Selbst als der Rettungsdienst eintraf flüchtete der Mann weiter und konnte erst nach einiger Zeit behandelt werden.

