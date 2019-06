Neumarkter Volksfestplatz künftig Herbert-Fischer-Platz?

NEUMARKT - Das Neumarkter Jura-Volksfest ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Herbert Fischer. Der frühere Festreferent, der im Alter von 78 Jahren vergangene Woche völlig überraschend verstarb, soll nun posthum besonders geehrt werden. Die CSU-Fraktion, der er viele Jahre angehört hat, will den Volksfestplatz nach Herbert Fischer benennen.

Herbert Fischer war immer für einen Spaß zu haben: Hier posiert er neben seinem persönlichen Pappkameraden. Der entstammt dem Kommunal-Wahlkampf 2008; seine Freunde beim Hallenpersonal hatten ihn entführt und stellten ihn immer auf die Empore, falls er einmal nicht persönlich anwesend sein konnte. © Wolfgang Fellner



Der Antrag hat etwas: Das Volksfest war sein Leben, Herbert Fischer als Festreferent, der über zahlreiche Jahre die Veranstaltung wie kein anderer geprägt hat, damit untrennbar verbunden. Ihn nun auf diese Weise zu ehren, ist aller Ehren wert.

"Herbert Fischer hat sich für Neumarkt als Stadtrat, Kreisrat und Landtagsabgeordneter eingesetzt und maßgebliche Entscheidungen mit auf den Weg gebracht. Gerade das vor kurzem zu Ende gegangene Frühlingsfest hat wieder gezeigt, wie eng die Bürgerinnen und Bürger das Frühlings- und Volksfest mit Herbert Fischer verbinden", schreibt nun die CSU-Stadtratsfraktion in einem Antrag an die Sstadtverwaltung.

Kein anderer habe das Volksfest Neumarkt so geprägt und sei so mit dem Frühlings- und Volksfest verbunden gewesen wie Herbert Fischer. Er habe dafür gesorgt, dass "unser Neumarkter Volksfest über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt und beliebt wurde". Er sei bei Schaustellern, Verwaltung, Bauhof und den Volksfestbesuchern angesehen und beliebt gewesen.

„Nicht nur seine jahrzehntelange Tätigkeit als Festreferent, sondern auch sein persönlicher Einsatz vor Ort, auf „seinem Fest“, sollten eine dauerhafte Würdigung erhalten“, schreibt CSU-Fraktionsvorsitzender Markus Ochsenkühn.

Deshalb, heißt es in dem Schreiben: "Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die CSU-Fraktion beantragt die Umbenennung des Festplatzes in Herbert-Fischer-Platz." Bei OB Thomas Thumann dürfte die CSU mit ihrer Initiative offene Türen einlaufen, hatte der OB doch beim Requiem in der Neumarkter Stadtpfarrkirche betont, stolz darauf zu sein, mit Herbert Fischer eng befreundet gewesen zu sein.