Neumarkter Wasserspielplatz ist ein Idyll, manchmal mit Odeur

Bauhof reinigt die Anlage täglich - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Der Wasserspielplatz neben der Schanze ist ein echtes Idyll. Wenn, ja, wenn nicht manchmal etwas Odeur dazu käme.

Der Wasserspielplatz im Neumarkter Stadtpark ist eigentlich ein Idyll. © Wolfgang Fellner



Denn nicht nur kleine Kinder, auch Familie Schwan und zahlreiche Enten haben das Gelände für sich entdeckt. Und so, wie Neumarkter in den Park eilen, um sich mit Ente oder Familie Schwan zu fotografieren, eilen auch welche in den Park, um die verhungernden Tiere mit Altbrot, und das taschenweise, wieder aufzupäppeln.

Die Ratten freut‘s und die besonders dicken Exemplare sieht man auch vergnügt und gar nicht scheu durchs Unterholz hüpfen. Da kann der Bauhof jeden Tag zum Reinigen antreten, dagegen ist kein Kraut gewachsen.