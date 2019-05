Neumarkter Weitenjäger Thomas Kohlmann wieder am Stockerl

Weitenjänger Thomas Kohlmann stand beim Bayernpokal auf dem Treppchen und nimmt den Europacup ins Visier - vor 14 Minuten

NEUMARKT - Thomas Kohlmann ist gut gelaunt. Und er hat allen Grund dazu: Beim Bayernpokal in Oberschleißheim ist er endlich wieder einmal auf dem Treppchen gestanden.

Thomas Kohlmann (rechts) lieferte beim Bayernpokal in Oberschleißheim die zweitbeste Weite ab.



Thomas Kohlmann (rechts) lieferte beim Bayernpokal in Oberschleißheim die zweitbeste Weite ab.



Auch privat läuft es alles rund beim 27-Jährigen: "Unsere kleine Paula wird heute ein halbes Jahr alt und ist gut drauf." Wenn da nur nicht die Zähne wären, die seine Kleine ärgern und der Familie bisweilen kurze Nächte bescheren. "Halb so wild, kein Grund zu klagen", sagt Kohlmann.

Auf die Frage, ob er sein Trainings-Pensum gesteigert hat, muss er lachen – "Nein, da hat sich nichts verändert. Familie und Arbeit spannen mich gut ein." Den Erfolg in Oberschleißheim erklärt er sich so: "Ich bin mit einem guten Gefühl hingefahren und dann immer besser in den Wettbewerb gekommen."

Nicht alle kamen so gut zurecht wie Kohlmann, viele Top-Schützen hatten ihre Probleme mit der nach links hängenden Bahn. "Für jeden herrschten die gleichen Bedingungen, da sollte man sich drauf einstellen können", findet Kohlmann. In der Vorrunde machte er es vor und katapultierte den Stock auf 92,83 Meter und sicherte sich mit dem 5. Platz den Einzug ins K.o.-Finale der besten Acht.

Dann dachte er sich: " Jetzt gibt es nichts zu verlieren, ich bringe meiner Tochter ihren ersten Pokal mit." Der Plan ging auf: Thomas Kohlmann kegelte mit 93,73 Metern Andreas Weber (84,31) aus dem Rennen. Im Halbfinale traf er auf Michael Späth, der ihm satte 100,65 Meter auf der Bahn vorlegte.

"Das war die Tagesbestleistung, da war ich machtlos"", erzählt Kohlmann, der "nur" 94,93 Meter dagegen halten konnte. Einen drauf setzte das Pöllinger Kraftpaket im abschließenden Duell um Platz drei. Max Vaitl hatte keine Chance gegen Kohlmanns 99,26 Meter – die zweitbeste Weite des Wettkampfes.

Nicht ganz so gut lief es für seinen Bruder, Michael Kohlmann. Mit einer Weite von 89,47 Metern verpasste er knapp den Einzug ins Finale. "Ich traue ihm deutlich mehr zu", sagt sein jüngerer Bruder, Thomas.

Mit Bruder auf Platz zwei

Der Trostpreis war schließlich die Mannschaftswertung. Für den Bezirk Oberpfalz steuerten die Kohlmänner wertvolle Punkte bei und belegten am Ende Platz zwei.

Zuhause in Neumarkt geht der Alltag weiter. Arbeit, Familie und Weitschießen. Die Kohlmann-Brüder starten für den ESC Berching, doch trainiert wird meistens in Neumarkt. Nach Feierabend und am Wochenende steht Thomas Kohlmann auf dem Obi-Parkplatz und schleudert den Stock über den Asphalt. Immer das nächste Ziel im Fokus: den Deutschland-Cup am 19. Mai.

Nach sieben Durchgängen, einer davon war der Bayernpokal, steht Kohlmann auf Rang neun, Michael auf Rang elf. "Ich will unter die ersten Sechs kommen, dann darf ich beim Europacup starten." Wenn das Gefühl wieder stimmt, dann könnten schon bald weitere Pokale im Kinderzimmer der kleinen Paula Kohlmann stehen.

Herren Vorrunde: 1. Daniel Ulreich (SSV Wildpoldsried) 99,52; 2. Christian Unterholzner (TSV Fridolfing) 98,53; 3. Markus Schätzl (SV Oberbergkirchen) 98,46; 4. Andreas Weber (EC Freilassing-Hofham) 95,67; 5. Thomas Kohlmann (ESC Berching) 92,83; 6. Michael Späth (FC Altrandsberg) 91,83; 7. Max Vaitl (EC Außernzell) 91,09; 8. Nico Ludwig (SG Franken Sennfeld) 89,76; 9. Michael Kohlmann (ESC Berching) 89,47 [...] 23. Jonas Trunczik (SC Schwindkirchen) 71,04.

K.o.-Finale: 1. Ludwig; 2. Späth; 3. Kohlmann; 4. Vaitl; 5. Ulreich; 6. Unterholzner; 7. Weber; 8. Schätzl.