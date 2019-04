Neumarkts Freibad-Saison beginnt am 27. April

Eintritt am Eröffnungstag ist zwischen 8 Uhr und 12 Uhr frei - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Anschwimmen" im Neumarkter Freibad: Am Samstag, 27. April, öffnet das Neumarkter Freibad für alle wieder seine Pforten. Der Eintritt am Eröffnungstag ist zwischen 8 Uhr und 12 Uhr frei.

Jucheeee! Die Badesaison fängt wieder an. © Hubert Bösl



Das Sportbecken wird eine Wassertemperatur von 25 Grad haben, auch die Wärmehalle mit ihren kostenlosen Warmwasserduschen und beheizten Umkleidekabinen steht den Badegästen zur Verfügung. Die Freigabe des Erlebnisbeckens erfolgt unmittelbar nach der vollständigen Erwärmung des Wassers auf 30 Grad.

"Wir sind schon auch ein bisschen stolz darauf, dass das Neumarkter Bad als eines der ersten in der Region öffnet", so Stadtwerke-Chef Dominique Kinzkofer.

Auch in diesem Jahr ist viel zum Thema Fitness und Gesundheit geboten. Kurse wie Aqua-Reha-Sport, Aqua Zumba und Aqua Jogging werden angeboten.

Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht verändert. In der Zeit bis Mitte Mai ist das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist in dieser Zeit bis 19 Uhr. Ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erlebnisbeckens verlängern sich die Öffnungszeiten an jedem Mittwoch bis 21 Uhr. Einlass ist dann an diesem Tag bis 20 Uhr.

