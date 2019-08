Neumarkts Polizei ermittelt wegen eines Hetz-Flugblatts

Anonymer Verfasser gibt sich als Zentralrat der Muslime in Deutschland aus - vor 10 Minuten

NEUMARKT - Die Neumarkter Polizei ermittelt wegen Verleumdung, Volksverhetzung und Urkundenfälschung gegen den anonymen Verfasser eines Flugblatts.

Vor einigen Tagen wurde in Neumarkt der Zettel in verschiedene Briefkästen in der Neumarkter Innenstadt geworfen. Es zeigt das Foto eines gerade fertig gestellten Geschäftshauses in der Nürnberger Straße, dessen rechter Flügel schwarz verkleidet ist.

Unter falscher Flagge

Den anonymen Verfasser erinnert diese Fassade offenbar an die Kaaba, das muslimische Heiligtum in Mekka, weshalb er scheinheilig alle "Mohammedaner, Koraner, Sunniten, Schiiten, Islamisten, IS-Kämpfer, Taliban" einlädt, dort den "Gebetsteppich auszubreiten". Unterzeichnet ist das Pamphlet mit Name, Adresse und Telefonnummer des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) in Köln, Aiman Mayzek.

Dieser hat, wie zu erwarten war, mit dem hetzerischen Flugblatt nichts zu tun, wie eine Rückfrage der Neumarkter Polizei bei der Organisation ergab.

Anzeige gegen Unbekannt

Der Zentralrat der Muslime erstattete mittlerweile Anzeige gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung, Verleumdung und Volksverhetzung. Die Polizei ermittelt in mehrere Richtung.

Neben einem rechtsradikalen Hintergrund käme womöglich noch jemand aus der weiteren Nachbarschaft infrage, der sich an der Architektur des Geschäftsgebäudes oder an dessen Farbe störe, hieß es.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.