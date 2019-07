Neumarkts Polizei erwischt den Autoschmierer auf frischer Tat

Junge Frau ist geständig - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Hören die Autoschmierereien in Neumarkt jetzt endlich auf? Die Polizei hat eine junge Frau auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

In den vergangenen Wochen waren in Neumarkt Dutzende geparkter Autos mit Farbe beschmiert worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden weitere 24 Pkw im Stadtgebiet (Adolf-Menzel-Straße, Paul-Keller-Straße, Weinbergerstraße, Hermann-Stehr-Straße, Sandstraße, Krankenhausparkplatz Dr.-Kurz-Straße, Albrecht-Dürer-Straße, Schönwerthstraße) in gelber Farbe mit „A.C.A.B.“, „Anarchie“, „Peace“ und einem A im Kreis besprüht.

Am Dienstag um 1.20 Uhr wurde eine 22-jährige Arbeiterin von Überwachungskräften der Polizei in der Schweningerstraße auf frischer Tat ertappt. Sie ist geständig. Nach der Abarbeitung der polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Frau nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Insgesamt wurden in den letzten beiden Wochen bislang insgesamt 55 Objekte angegangen, davon eine Hauswand, ein Schaufenster und ein Garagentor. Der Schaden ist im fünfstelligen Eurobereich anzusiedeln, so die Polizei.

nn/hoe