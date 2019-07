Neumarkts sportlicher Betriebsausflug wird immer größer

Die 2450 Teilnehmer des Firmenlaufs starten wieder vor den Neumarkter Jurahallen - vor 3 Minuten

NEUMARKT - Am Doinnerstag um 18.30 Uhr ist der Startschuss zum 10. Neumarkter Firmenlauf. Und der wird bei der Jubiläumsausgabe seinen Teilnehmerrekord vom Vorjahr erneut knacken.

"2450 Anmeldungen haben wir heuer", verrät Sven Hindl vom Lauf-Veranstalter "Wechselszene" einen Tag vor dem Großevent. Das sind noch einmal 300 Läufer und Walker mehr als beim eindrucksvollen Massenstart im Vorjahr.

Der "größte Betriebsausflug der Region" hat Start und Ziel wieder vor den Neumarkter Jurahallen. Rund fünf Kilometer ist die Strecke lang, nach dem gemeinsamen Warmup geht es aus am Ludwigskanal entlang in den LGS-Park, wo die Sportler eine Schleife ziehen, bevor es wieder zurück in Richtung Jurahallen geht.

Zwei kleine Änderungen

"Zwei kleinere Streckenänderungen gibt es im Vergleich zu den Vorjahren", sagt Organisator Sven Hindl. "Am Gymnasium haben wir ein Nadelöhr entzerrt und im Bereich des LGS-Geländes weichen wir einer Veranstaltung aus."

Im Ziel wartet dann der gemütliche Teil des Abends auf die Läufer: Bei Brotzeit, Getränken, Musikprogramm und Moderation können sich die Teams entspannt zusammensetzen. Neben den schnellsten Teams werden auch die "Fittesten" (teilnehmerstärkstes Unternehmen), die "Kreativsten", die/der schnellste Chef/in, der schnellste Azubi oder Azubine, das größte Ehemaligen-Team (Betriebsrentner) und der Handwerksbetrieb mit den meisten Teilnehmer prämiert.