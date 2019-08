nordbayern.de sucht wieder Miss & Mister Jura-Volksfest

Am ersten Festwochenende sind Besucher mit schönen und originellen Outfits gefragt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen tollen Outfit: Am ersten Festwochenende "castet" nordbayern.de wieder Kandidaten für die Wahl zur Miss Juravolksfest und Mister Juravolksfest.

Miss und Mister Jurafest 2018: Natalia Schaffner (27) und Thomas Emra (46) aus Neumarkt © Montage: Dominik Klemm



Miss und Mister Jurafest 2018: Natalia Schaffner (27) und Thomas Emra (46) aus Neumarkt Foto: Montage: Dominik Klemm



Vom 9. bis 11. August werden die Fotoreporter auf dem Festplatz wieder fesche Moidla und Buam vor die Linse holen. Die Kandidaten werden wir im Anschluss auf www.nordbayern.de/neumarkt vorstellen.

Per Online-Voting bis zum 18. August entscheidet dann ihr, wer Miss, wer Mister Juravolksfest 2019 wird. Siegerin und Sieger gewinnen jeweils 250 Euro. Unter allen, die ihre Stimme online abgeben, verlosen wird 5 mal 50 Euro.