Oberbuchfeld feiert Jakobi-Kirchweih

Feier-Wochenende beginnt mit der Couplet AG und endet mit Fingerhakeln - vor 23 Minuten

DEINING/OBERBUCHFELD - Am Wochenende wird in Oberbuchfeld die 45. Jakobi-Kirchweih gefeiert. Am Freitag, 26. Juli, kommt zum Start der Kirwa die Couplet AG ins Festzelt.

Die Oberbuchfelder Kirwaleut haben ein hübsches Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Freitagabend mit der Couplet AG. © Foto: Michael Sturm



Die Kabarettisten um Frontmann Jürgen Kirner sind bereits seit 25 Jahren auf Bayerns Bühnen zuhause und bringen ihr Publikum zum Lachen und zum Nachdenken. Tickets sind noch an der Abendkasse verfügbar, Einlass ab 19 Uhr.

Am Samstagnachmittag wird der Kirwabaum am Feuerwehrhaus aufgestellt, gegen 20 Uhr wird Schirmherr Alois Scherer offiziell das erste Fass anzapfen. Für zünftige Stimmung sorgt die bayerische Partyband Ö‘ha.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag in der Jakobus-Kirche beginnt um 10.15 Uhr ein politischer Frühschoppen im Festzelt mit Landrat Willi Gailler. Ab 17.30 Uhr wird traditionell der Kirwabaum ausgetanzt. Anschließend bringen die Stodlrocker das Festzelt in Schwung, und im Laufe des Abends läuft auch die Kirwabaumverlosung.

Den Abschluss der Kirchweih macht das Fingerhackl-Turnier am Montag, 29. Juli. Auch heuer gibt es ab 19 Uhr wieder ein Turnier für Kinder und Jugendliche. Außerdem gibt es wieder eine Damenklasse sowie Leicht- und Schwergewicht für die Herren.

