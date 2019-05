Oberpfälzerin parkt auf Behindertenparkplatz und beleidigt Mann

AMBERG - Am Dienstagnachmittag parkte eine Frau in Amberg ihren Wagen dreist auf einem Behindertenparkplatz. Ein 21-Jähriger, der die Falschparkerin darauf ansprach, bekam nur Beleidigungen ab. Der Vorfall endete mit einem Polizeieinsatz.

Auf dem Parkplatz einer Bank in der Regensburger Straße in Amberg kam es am Dienstag gegen 15 Uhr zu Beleidigungen. Der Auslöser: Eine Frau hatte ihren Wagen offenbar unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Ein 21-jähriger Passant bemerkte das und sprach die Falschparkerin darauf an. Doch statt ihr Auto umzuparken, beleidigte die junge Frau den Mann mehrfach und fuhr anschließend davon.

Der 21-Jährige merkte sich jedoch das Kennzeichen des Wagens und gab das an die Polizei weiter. Beamte konnten daraufhin die Fahrerin des Autos ausfindig machen - eine 26-Jährige aus Amberg. Als die Polizisten sie auf den Vorfall ansprachen, behauptete sie jedoch, der Mann hätte sie ebenfalls beleidigt. Deshalb erstattete sie im Anschluss Anzeige gegen den 21-Jährigen.

