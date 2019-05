Ökostrom fließt von den Jurahöhen

Eine Milliarde Kilowattstunden regionalen Ökostroms haben die Bürgerwindenergieanlagen von Windpower seit 1995 erzeugt. Parallel zu diesem Jubiläum nahm die Firmengruppe ihre ersten beiden Solarparks in Betrieb: im Windpark Pilsach an der Autobahn A 3 und im Windpark Lauterhofen an der A 6.