Parsberger Öko-Streife jagt mit Erfolg Umweltsünder

Müll in freier Natur entdeckt - Ohne Erlaubnis mit Pflanzenschutzmittel hantiert - vor 32 Minuten

PARSBERG/LUPBURG - Umweltsündern auf der Spur: Das war die Parsberger Polizei mit einer Umweltschutzstreife, die im Bereich Parsberg und Lupburg einmal genauer hinsah, was auf Wiesen und Äckern liegt.

Bei dieser Umweltstreife entdeckten die Beamten in den vergangenen Tagen auf mehreren Grundstücken in freier Natur unerlaubte Ablagerungen und Abfälle in verschiedensten Forme.

In einem weiteren Fall hatte der Besitzer eines Grundstücks scheinbar unerlaubt Pflanzenschutzmittel auf eine geschotterte, land- und fortwirtschaftlich aber nicht genutzte Fläche geschüttet, was zum Absterben des Bewuchses geführt hatte. Das ist nach dem Pflanzenschutzgesetz nicht zulässig.

Gegen die ertappten Grundstückseigentümer oder die für die Ablagerungen Verantwortlichen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

