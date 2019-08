Parsberger Volksfest: Traditioneller Auszug der Schäfflern

Mit Standkonzert und Festzug begann das Parsberger Volksfest unter weiß-blauem Himmel. Noch bis Montag darf gefeiert werden. - vor 1 Stunde

PARSBERG - Das Parsberger Volksfest hat einen Bilderbuchstart hingelegt. Begonnen hat es bereits am Donnerstag mit einem musikalischen Feuerwerk von der Gruppe Barbed Wire, nun folgte der traditionelle Auszug mit den Schäfflern.

Bereits zum 29. Mal zeigte die Schäffler Tanzgruppe der Neumarkter Lammsbrauerei ihren traditionellen Tanz zum Auftakt des Parsberger Volksfestes in der Innenstadt. © Foto: Werner Sturm



Bereits zum 29. Mal zeigte die Schäffler Tanzgruppe der Neumarkter Lammsbrauerei ihren traditionellen Tanz zum Auftakt des Parsberger Volksfestes in der Innenstadt. Foto: Foto: Werner Sturm



Bgonnen hatte das Fest bereits am Donnertsag Abend. Am spätenFreitag Nachmittag, bei weiß-blauem Himmel, gaben sich viele gutgelaunte Menschen ein Stelldichein in der Innenstadt. Die Musikanten der Blaskapelle Berngau spielten zum Standkonzert auf. Beim Oldtimer-Biertanker der Neumarkter Lammsbrauerei standen Frauen und Männer an, um den ersten Schluck Freibier zu erhaschen. Zum 29. Mal trug die Schäffler Tanzgruppe der Lammsbräu zum gelungenen Start des Volksfestes bei. Mit ihrem traditionellen Tanz sorgte sie für viel Freude. Die Schaulustigen spendeten begeisterten Applaus.

Zum Auszug auf die Wies´n an der Velburger Straße formierte sich ein prächtiger Festzug mit dem Brauereiwagen an der Spitze. Staatsminister Albert Füracker und der ehemalige Staatssekretär Hans Spitzner marschierten mit. Im Festzelt zapfte Bürgermeister Josef Bauer routiniert das erste Fass Festbier an. Kurz darauf übernahmen die Gipfelstürmer das Kommando.

nas