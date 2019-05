Passanten und Polizisten reanimieren bewusstlosen Mann

REGENSBURG - Montagnachmittag bemerkten Polizeibeamte einer Regensburger Streife eine leblose Person an einer Bushaltestelle. Gemeinsam mit zwei Passanten reanimierten sie den Mann.

Am Montag, gegen 16 Uhr, fuhren Beamte in der Regensburger Albertstraße Streife. Sie bemerkten an einer Bushaltestelle einen leblosen Mann. Der wohnungslose 52-Jährige hatte das Bewusstsein verloren, sein Puls war nach Angaben der Polizei nicht mehr fühlbar. Die Beamten begannen umgehend mit der Reanimation. Zwei Passanten, die sich als Angehörige von Hilfsorganisationen herausstellten, beteiligten sich ebenso aktiv an der Wiederbelebung.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes führten die Maßnahmen fort. Diese zeigten bereits ihre Wirkung. Der Mann kam zu Bewusstsein und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache für den lebensbedrohlichen Zustand war, laut Polizei Oberpfalz, wohl eine Vergiftung.

