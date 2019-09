Pater Tom überlebt IS-Haft: Jetzt Gnadenbild in Neumarkt besucht

Salesianer befand sich sechs Monate in den Händen der Extremisten - vor 1 Stunde

NEUMARKT/HÖHENBERG - Er hat sechs Monate Gefangenschaft durch den IS überlebt: Salesianerpater Tom Uzhunnalil, der nun zum Friedensgebet in Neumarkt weilte. Dabei besuchte er auch die Wallfahrt auf dem Mariahilfberg.

Pater Tom sah sich auch in der Mariahilfkirche um, denn das Gnadenbild dort wird von den Salesianern verehrt, und das Neumarkter Exemplar ist eine sehr alte Replik, so Münsterpfarrer Norbert Winner, der Pater Tom durch die Kirche führte. © Günter Distler



Pater Tom sah sich auch in der Mariahilfkirche um, denn das Gnadenbild dort wird von den Salesianern verehrt, und das Neumarkter Exemplar ist eine sehr alte Replik, so Münsterpfarrer Norbert Winner, der Pater Tom durch die Kirche führte. Foto: Günter Distler



Viele Gebete haben dem Salesianerpater Tom Uzhunnalil Kraft gegeben, als er 2016 von IS-Kämpfern sechs Monate lang im Jemen gefangengehalten wurde, sagt er. Nun erhält er in Deutschland den „Stephanus-Preis für verfolgte Christen“, war zu Gast in Nürnberg in der Straße der Menschenrechte und kam auf Einladung des ökumenischen Arbeitskreises Religionsfreiheit nach Neumarkt zum Friedensgebet.

Pater besucht Wallfahrt

Pater Tom sah sich auch in der Mariahilfkirche um, denn das Gnadenbild dort wird von den Salesianern verehrt, und das Neumarkter Exemplar ist eine sehr alte Replik, so Münsterpfarrer Norbert Winner, der Pater Tom durch die Kirche führte.