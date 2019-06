Pferd geht durch: Wagen durchbricht Zaun

POLLANTEN - In Pollanten ist der Fahrer eines Pferdewagens verunglückt.

Kutsche/Symbolbild Foto: dpa



Ein 48-Jähriger ist mit seinem Pferdewagen die Rosengasse entlanggefahren, als das Tier durchging und einen Gartenzaun durchbrach. Der Wagen kippte um, das Pferd galoppierte durch das Anwesen und lief zurück in seinen Stall.

Der 48-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Das Pferd erlitt Schürfwunden an den Vorderhufen. Der Wagen hat einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Schaden an zwei Gartenzäunen samt Mauerwerk beläuft sich auf insgesamt rund 6500 Euro.

