Pferdeprozession an Pfingsten

Der Pfingstritt in Buch wird wieder zum publikumsträchtigen Spektakel - vor 46 Minuten

BREITENBRUNN/BUCH - Die Flyer sind gedruckt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am 8. und 9. Juni findet in Buch in der Gemeinde Breitenbrunn das Pfingstfest der örtlichen Feuerwehr statt. Einer der Höhepunkte ist der Pfingstritt mit anschließender Pferdesegnung.

Der Pfingstritt in Buch ist eine schöne Tradition. © Werner Sturm



Der Pfingstritt in Buch ist eine schöne Tradition. Foto: Werner Sturm



Los geht es am Samstagabend, 8. Juni, mit einer musikalischen Party in der Festhalle am Ortsrand. Ab 20 Uhr spielt bei freiem Eintritt zum ersten Mal die Band "Sigstas" in Buch. Am frühen Sonntagnachmittag, 9. Juni, lassen die Musikanten der Blaskapelle Breitenbrunn ihre Instrumente erklingen. Um 14 Uhr bahnt sich dann zum 24. Mal eine farbenfrohe Pferdeprozession den Weg durch das Dorf, angeführt von der Fahnenabordnung der Feuerwehr, den Musikanten und den Kutschen mit den Ehrengästen. Dahinter folgen prächtig herausgeputzte Rösser, gut gelaunte Reiter und festlich geschmückte Gespanne.

Kurze Andacht von Pfarrer Machura

Nach dem Umritt wird der Breitenbrunner Pfarrer Jacek Machura im Rahmen einer kurzen Andacht den Segen Gottes für Mensch und Pferd spenden. Pferdesegnungen haben eine lange Tradition. Mit ihnen sollte den Tieren und ihren Besitzern Schutz und Segen im kommenden Jahr beschieden sein. Danach spielt die Blaskapelle Breitenbrunn wieder in der Festhalle auf.

An den beiden Festtagen herrscht Barbetrieb mit großem Zelt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Es gibt Gegrilltes, Steckerlfisch, Käse und Bratwürste. Die Frauen des Obst- und Gartenbauvereins sind mit einer Kaffee- und Kuchenaktion beteiligt.

Kulinarische und musikalische Leckerbissen sowie der bunte Augenschmaus beim Pferdeumritt laden zum Verweilen ein beim Pfingstfest der Feuerwehr in Buch. Zum Ausklang am Sonntag sorgt ab 20 Uhr die Gruppe "Stand by" für Stimmung. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

WERNER STURM