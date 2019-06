Picknick-Open-Air mit der Blue Note Big Band

Die Formation feiert ihr zehnjähriges Bandjubiläum mit Konzerten in Pyrbaum, Burgthann und Postbauer-Heng. - vor 1 Stunde

Die Blue Note Big Band feiert zehnjähriges Jubiläum und präsentiert einen Streifzug durch die Musik des Swing, Funk, Soul, Rock und Pop. Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei. © Foto: Sigrid Hönig



Die Blue Note Big Band aus Postbauer-Heng feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen mit folgenden Konzerten: Am Freitag, 28. Juni, in Pyrbaum im Schlossgraben, am Donnerstag, 4. Juli, im Burghof in der Burgthanner Burg und am Donnerstag, 18. Juli, in Postbauer-Heng im Schlossgarten des Deutschordensschlosses. Beginn ist jeweils 19 Uhr.

Alle Konzerte finden als Open-Air-Konzert mit Picknick statt, das jeder selbst mitbringt. Zudem sind für das Konzert in Pyrbaum und Postbauer-Heng Sitzgelegenheiten mitzubringen, in Burgthann werden sie gestellt. Das Postbauer-Henger Abschlusskonzert ist mit einigen Überraschungen gespickt. Für Burgthann und Pyrbaum fällt bei Regenwetter die Veranstaltung aus, während man im gegebenen Fall in Postbauer-Heng auf den Konzertsaal im Deutschordensschloss ausweichen kann.

Die Blue Note Big Band wurde 2009 als ein Ensemble des Vereins "Musik Aktiv" unter der Leitung des Dipl.-Musikpädagogen und Dipl.-Musikers Dominik Konrad gegründet und feiert nun ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Konzertreigen.

Das Repertoire der Band umfasst Big-Band-Standards von Glenn Miller über Herbie Hancock und Joe Zawinul bis hin zu Hits von Michael Buble, Stevie Wonder, Joe Cocker oder Diana Ross. Die Blue Note Big Band präsentiert bei ihren Konzerten einen Streifzug durch die Musik des Swing, Funk, Soul, Rock und Pop. Unterstützt wird sie durch die beiden Sänger Sonja Spangler und Daniel Dorner-Bornschlegel, die mit viel Charme und Witz jeweils als Solisten oder im Duett das Publikum in ihren Bann ziehen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei, es wird um Spenden für den Verein Musik Aktiv gebeten.

nn