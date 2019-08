Ein Spaziergang oder eine Radtour am alten Kanal entlang bieten gleich mehrere Vorteile. Naturliebhaber können frische Luft schnappen, die Umgebung genießen und ganz nebenbei außerdem dem Körper durch Bewegung etwas Gutes tun.



Von Neumarkt aus können Sportler Richtung Sengenthal laufen oder fahren. Über Holzheim nach Berg führt der Weg in die andere Richtung an ebenso schöner Natur vorbei. Dabei bleibt Zeit, das Grün einmal ganz bewusst wahrzunehmen. Das kommt im Alltag meistens zu kurz und tut der Seele einfach gut. © Foto: Helmut Fügl