Plüschtiere, Platten, Paradekissen: Das war der Altstadtflohmarkt 2019

Alle Stände waren schon seit Wochen vergeben - Unbeeindruckt vom Wetter - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Christian Eisner war zufrieden: Der Geschäftsführer von Aktives Neumarkt hatte eben den Markt abgegangen - und alles, was an Standflächen ausgegeben worden war, war belegt. Und, sagte er mit Blick nach oben, mit dem Wetter klappt es auch einigermaßen.

Bilderstrecke zum Thema Plüschtiere, Platten, Paradekissen: Der Altstadtflohmarkt 2019 Es gibt kein schlechtes Wetter: Die Trempler hatten Pavillons und Folien dabei, die Neumarkter Regenschirme. Und so konnte der Altstadt-flohmarkt auch 2019 wieder ein Erfolg werden.



Da hatte er recht: Nach einem kurzen Duscher am Vormittag blieb es bei keinen Schweiß erzeugenden Temperaturen trocken. Gut, kurz nach dem Zwölf-Uhr-Läuten setzte der nächste Schauer ein, doch alle waren vorbereitet: Die Händler saßen unter Pavillons, hatten zudem Abdeckfolien dabei, die Besucher des Marktes waren mit Regenschirmen bewaffnet. Alles kein Problem also.

Das Gedränge jedenfalls war groß auf der Marktstraße, die sonst dem Auto- und Busverkehr vorbehalten ist. Stand reihte sich an Stand, selbst viele Neumarkter boten an, was sich vielversprechend versilbern ließ. Schallplatten und CD, Bücher, Klamotten, sakralöe Gegenstände, Töpfe, Einweckgeschirr, Tassen Teller, Handtücher, alte Bügeleisen: Es gibt wohl wenig, was nicht den Weg auf einen Verkaufstisch gefunden hat.

Motiv: Altstadtflohmarkt in Neumarkt, verschiedene Stände, Käufer und Verkäufer, ausgerichtet von Aktives Neumarkt, Flohmarkt, Altstadtflohmarkt, Altstadt, Neumarkt, Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 03.07.2019 © Wolfgang Fellner



Motiv: Altstadtflohmarkt in Neumarkt, verschiedene Stände, Käufer und Verkäufer, ausgerichtet von Aktives Neumarkt, Flohmarkt, Altstadtflohmarkt, Altstadt, Neumarkt, Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 03.07.2019 Foto: Wolfgang Fellner



Die Kunden waren zufrieden, auch die Verkäufer. Wie brachte es Ursel Plankermann, die wie jedes Jahr mit Sigrid Schindler einen kleinen Verkaufsstand aufgeschlagen hatte, auf den Punkt: "Wenn die Standgebühren herinnen sind, dann passt das schon." Es wird wohl, nicht nur bei ihr, etwas mehr gewesen sein.