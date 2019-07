Pölling und ASV Neumarkt kicken für die Lebenshilfe

Benefizspiel - vor 9 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Am Samstag um 17 Uhr steigt in Pölling die Neuauflage des letztjährigen Finales der Neumarkter Fußball-Stadtmeisterschaft. Nur diesmal rein für einen guten Zweck: Im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Lebenshilfe Neumarkt veranstalten der SV Pölling und der ASV Neumarkt ein Benefizspiel zugunsten aller, die oft nur am Rande der Gesellschaft stehen.

Motiv: Freundschaftsspiel Vorbereitungsspiel ASV Neumarkt (Landesliga) gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga), beide Teams wechseln ihr Team komplett durch, ASV Neumarkt - Jahn Regensburg 0:8 (0:7), Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 29.06.2019 © Wolfgang Fellner



Motiv: Freundschaftsspiel Vorbereitungsspiel ASV Neumarkt (Landesliga) gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga), beide Teams wechseln ihr Team komplett durch, ASV Neumarkt - Jahn Regensburg 0:8 (0:7), Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 29.06.2019 Foto: Wolfgang Fellner



Umrahmt wird das attraktive Stadtderby vom Jugendfußball-Sommerturnier am 6. und 7. Juli am Sportgelände an der Sportheimstraße, der Ersatz für das Pöllinger Jugendmasters, das in diesem Jahr ausfällt. Fünf U7-Mannschaften eröffnen am Samstag von 9 bis 12 Uhr den Turnierreigen. Der SV Pölling ist mit zwei Teams vertreten, dazu kommen noch der FSV Berngau, der TSV Pyrbaum und die DJK Allersberg.

Auch Kids gehen auf Torejagd

Im Anschluss kämpfen die sechs E-Jugend-Teams von 13 bis 16 Uhr um den Turniersieg. Der SV Seligenporten, der FC Ezelsdorf, der 1. FC Neumarkt Süd, die DJK Schwabach, der DJK-SV Berg und der SV Pölling stellen jeweils eine Mannschaft.

Am Sonntag, 7. Juli, jagen die sieben Teams der F-Jugend von 10 bis 13 Uhr dem Ball hinterher. Mit dabei sind die Jungs aus Altdorf, Holzheim, Deining sowie der 1. FC Neumarkt Süd, SV Seligenporten, TSV Wolfstein und der Gastgeber SV Pölling.

Für die Kinder ist eine Hüpfburg am Sportgelände aufgebaut. 2020 findet das Jugendmasters wie gewohnt statt, hierfür nimmt der SVP bereits Anmeldungen entgegen.

nn