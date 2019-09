Pöllinger kriegen reinen Wein eingeschenkt

Weinfest der guten Nachbarschaft bietet Kostproben aus den begehrtesten Anbaugebieten. - vor 12 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Am Samstag, 14. September, steigt das 13. Pöllinger Weinfest mit Weinen aus Franken, Rheinhessen, Frankreich und Italien.

Ein paar gute Tropfen werden beim Pöllinger Weinfest am kommenden Samstag kredenzt: Christian Kirsch, Johann Paulus und Walter Dubowy (v.li.) bieten sieben Weine aus verschiedenen Gebieten an. © Foto: Silwia Dubowy



Ein paar gute Tropfen werden beim Pöllinger Weinfest am kommenden Samstag kredenzt: Christian Kirsch, Johann Paulus und Walter Dubowy (v.li.) bieten sieben Weine aus verschiedenen Gebieten an. Foto: Foto: Silwia Dubowy



Und weil die guten Tropfen eine Grundlage brauchen, werden herzhafte Brotzeiten gereicht. Unterhaltung macht das Silver Duo und wer Wein nicht so gern mag, der kann an die Cocktailbar ausweichen.

Das Weinfest ist aus dem Pöllinger Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Ab 18 Uhr wird am 14. September das (Wein-)Fass aufgemacht. Zum 13. Mal ist der Gesangverein Pölling Ausrichter dieses Festes. Das Gelände von Markus Münch in der Siegfriedstraße hat sich als beliebter Austragungsort bewährt.

Vorstand Johann Paulus und das gesamte Helferteam sind hocherfreut, dass dieses Fest in Pölling so guten Anklang findet. Für die vielen zugezogenen Familien ist das Weinfest eine Gelegenheit, die Nachbarn im engeren und weiteren Umkreis in lockerer Runde kennenzulernen und mit den schon lange hier lebenden Pöllingern ins Gespräch zu kommen. Gäste aus Neumarkt und Umgebung sind immer willkommen.

Die Verantwortlichen der Vorstandschaft und des Kulturausschusses werden mit der Helfercrew neben alkoholfreien Getränken sieben verschiedene Weine aus unterschiedlichen Anbaugebieten anbieten.

Mit den bekannten Weinsorten Kabinett, Chardonnay, Müller-Thurgau, Bacchus, Grenache Rosé, Merlot und Dornfelder dürfte für jeden Geschmack vorgesorgt sein.

In der Küche haben fleißige Hände Zwiebelkuchen gebacken, Obatzd`n gerührt und Schinken- und Schmalzbrote gerichtet; wer lieber Käse mag, ist auch versorgt, der kriegt herzhaften Emmentaler.

nn