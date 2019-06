Pöllinger müssen einen Umweg fahren

NEUMARKT - Seit dem späten Montag ist den Pöllingern der direkte Weg mit dem Auto nach Neumarkt versperrt. Voraussichtlich bis Anfang August wird ihnen die Zufahrt zum Kreisverkehr der B 299 verwehrt.

Kein Durchkommen: Die Zufahrt zum Kreisel ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Foto: André De Geare



Bis dahin müssen sie „hintenrum“, über den Sportplatz oder Dahmit, um auf der B 8 in die Stadt zu gelangen. Schuld daran sind die Bauarbeiten an der aufgelassenen „Pöllinger Kreuzung“.

Bevor an der Stelle eine Rad-/Fußgängerbrücke errichtet wird, baut die Stadt einen Stauraumkanal ein. Dazu wird der Verkehr nach Süden über den Pöllinger Kreisel-Ast und eine Behelfszufahrt umgeleitet.

Nach Norden geht es an der bisherigen Behelfsumfahrung an der Baustelle vorbei. Die Druckampel für Radfahrer ist auch noch in Betrieb.