Postbauer-Heng: Blechteile für unbezahlbaren Capri-Edelschrott selbst gemacht

Großes Treffen der Capri-Freunde am Fuße des Dillbergs - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Der Youngtimer in der Garage — und man bekommt keine Ersatzteile mehr. Der gelernte Betonbauer Georg Klughardt hat am Rande eines Ford-Capri-Treffens in Postbauer-Heng bei einem Workshop seine Methode vorgestellt, mit selbst gefertigten Betonformen Blechteile für den automobilen Edelschrott herzustellen.

Bilderstrecke zum Thema Workshop für Capri-Fans Der Youngtimer in der Garage — und man bekommt keine Ersatzteile mehr. Der gelernte Betonbauer Georg Klughardt hat am Rande eines Ford-Capri-Treffens in Postbauer-Heng bei einem Workshop seine Methode vorgestellt, mit selbst gefertigten Betonformen Blechteile für den automobilen Edelschrott herzustellen.



Capri-Freunde aus ganz Deutschland drängten sich in der Werkstatt, um die Methode kennenzulernen. Am heutigen Samstag kann das Publikum rund um das Sportheim in Postbauer etwa 100 Capri (gebaut von 1969 bis 1987) aus dem In- und Ausland bewundern. Darunter sind auch unbezahlbare Sechszylinder-Capri mit Rennvergangenheit.

In einer eigenen Presse werden Ersatzteile hergestellt. © Edgar Pfrogner



In einer eigenen Presse werden Ersatzteile hergestellt. Foto: Edgar Pfrogner