Postbauer-Heng: Naturbad wird wohl in den Ferien aufmachen

Für die Wasserraten gibt es nun Grund für Hoffnung - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Wenn der Zaun um das Hauptbecken in Postbauer-Heng steht und die Zeiten feststehen, in denen Rettungsschwimmer dort Dienst tun können, wird das Naturbad in die Saison starten, sagt Bürgermeister Horst Kratzer. Das könnte Mitte der Pfingstferien so weit sein.

Noch ist der Zugang zum Becken provisorisch gesperrt. © Foto: Wolfgang Fellner



Denn der Zaunbauer hat sich das Gelände angeschaut und sich für die Woche nach Pfingsten angekündigt. Kratzer hofft, dass er in der ersten Ferienwoche fertig werden wird. Der Zaun wird 1,20 Meter hoch, ein anthrazitfarbener Stabmattenzaun, der fünf bis sechs Zugänge zum Becken haben wird. Kratzer meint, der Zaun werde abschnittsweise mit der Hecke verwachsen. "Schön ist es nicht, aber erträglich", sagt er trocken.

Ein Förderverein fürs Naturbad wird am Mittwoch, 5. Juni, gegründet. Vorher wird Kratzer für die Gemeinde Postbauer-Heng noch einen Kooperationsvertrag mit der Wasserwacht schließen.

Ein Eintrittsgeld soll nach aktuellem Stand nicht erhoben werden – dann müsse man mit Kassensystem und Umsatzsteuerpflicht hantieren.

Man wolle den Badebetrieb möglichst einfach und bürgerfreundlich gestalten. "Wichtig ist, dass wir wieder aufmachen, dass die Saison halbwegs gerettet wird", sagt Kratzer.

kay