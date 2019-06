Postbauerer Kirwaflöhe tanzen um den Baum

In Postbauer-Heng organisiert die Blaskapelle Eppelein die Johanni-Kirchweih am Gasthaus zum Schwarz - vor 59 Minuten

POSTBAUER-HENG - Am Wochenende vom 22. bis 24. Juni lädt die Blaskapelle Eppelein zur Johanni-Kirchweih rund ums Gasthaus zum Schwarzen Kreuz ein.

Die „Eppeleiner Kirwaleid“ werden in Postbauer-Heng den Kirwabaum austanzen. Die Paare werden die Johanni-Kirchweih von Anfang bis Ende begleiten und für Unterhaltung sorgen. © Foto: Resi Heilmann



Auftakt des Patroziniums ist die ökumenische Andacht am Samstag um 18 Uhr an der Kapelle in Postbauer, die von der Blaskapelle feierlich umrahmt wird. Nach der Andacht sind Bierzelt- und Unterhaltungsmusik geboten.

Alleinunterhalter Stefan Fiedler wird aus seinem reichhaltigen Repertoire die beliebtesten Titel hervorkramen und am Kirchweih-Abend zum Besten geben. Zur späteren Stunde, ab etwa 22 Uhr, können die Gäste die Bar aufsuchen, die traditionell an dem Abend den Betrieb eröffnet.

Am Sonntag beginnt der Festbetrieb am Vormittag um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet von der Blaskapelle. Nachdem im vergangenen Jahr sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen beim Tanz um den Kirwabaum ihren besonderen Spaß hatten, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Baum der ab etwa 14.30 Uhr von den "Kirwaflöhen" belagert und ausgetanzt wird.

Im Anschluss werden den kleinen Kirwapaaren Spiele und Unterhaltung geboten. Um 15.30 Uhr können die kleinsten Gäste im Kasperltheater ihren Spaß haben. Der Eintritt ist frei. Abends ab 18 Uhr sorgen die Eppeleiner mit Blasmusik für Stimmung. Gegen 21.30 Uhr steigt traditionsgemäß eine große Verlosung.

Am Montag um 19 Uhr dann blasen die "Just Friends" zum Kirchweih-Ausklang. Besonders erfreulich ist es, dass einige Paare an der Tradition hängen und sich bereit gefunden haben, den "Kirwabaum" auszutanzen. Es handelt sich um die "Eppeleiner Kirwaleid" und die spannende Frage wird sein, wer wohl das Kirwapaar von 2018, Stefanie Sigl und Alex Hirschmann, ablösen kann? Die Paare werden natürlich die Kirchweih von Anfang bis Ende begleiten und für Unterhaltung sorgen.

Organisator der Kirchweih ist die Blaskapelle Eppelein, die sich über Besucher aus nah und fern ebenso freut wie über die Kirchweih-Leute mit Heimvorteil aus Postbauer- Heng.

reh