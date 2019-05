Am Samstag wurde aus dem Diakon The Hai Nguyen ein Priester. Am Sonntag feierte er auf dem Residenzplatz die Primiz, seine erste heilige Messe. Die Werkvolkkapelle begleitete die Liturgie. Hunderte von Menschen waren gekommen, um bei dem feierlichen Gottesdienst am Residenzplatz dabei zu sein. © Günter Distler