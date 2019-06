Profi-Diebe "schneiden" Quad aus Garten

Bei einer Kontrolle an der EU-Außengrenze wurden die Beamten fündig - vor 1 Stunde

KÜMMERSBRUCK - Den Diebstahl seines Quads merkte ein 24-Jähriger erst, als ihn die Polizei anrief.

Als das Telefon klingelte, dachte er zunächst an einen schlechten Scherz. Die Polizei sei am anderen Ende der Leitung, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung, und teilte dem 24-jährigen Mann mit, dass sein Quad an der ungarischen EU-Außengrenze gerade kontrolliert wurde. Der junge Mann blickte verdutzt in den Hof, wo er sein Quad noch tags zuvor abgestellt hatte – und musste feststellen, dass es kein Scherz war.

Der Zaun war großflächig durchschnitten und das Quad professionell in professioneller Manier gestohlen worden.

Tatsächlich kontrollierten Frontex-Einheiten ein verdächtiges Fahrzeug an der Schengengrenze und fanden das Quad im Wert von 10 000 Euro im Laderaum auf. Über Recherchen mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer gelangten die Fahnder an die Daten des rechtmäßigen Eigentümers und verständigten über die Bundespolizei und letztlich die Polizeiinspektion Amberg den Bestohlenen.

Das Quad wurde sofort beschlagnahmt und die Diebe festgenommen. Nun müssen weitere, grenzüberschreitende Ermittlungen aufzeigen, ob es sich um eine international Tätergruppierung handelt oder nur Gelegenheitsdiebe.

Quad © Franz-Peter Tschauner/dpa