Protest gegen AfD-Versammlung in Neumarkt

NEUMARKT - Ein Dutzend Menschen hat lautstark gegen eine Versammlung der Alternative für Deutschland (AfD) im Neumarkter Gasthaus Plitvice demonstriert.

Symbolbild Foto: mk



Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis für Menschlichkeit und Frieden. Mit Transparenten, Musik und Trillerpfeifen standen die Demonstranten in der Grünbaumwirtsgasse und machten ihrem Unmut Luft.

"Unser Ziel ist es, ein Zeichen zu setzen, dass einer faschistischen Partei auch in Neumarkt widersprochen wird", sagte Sprecher Tobias Emmerling. Man wolle zeigen, wo diejenigen Menschen sind, die "tagtäglich Hass in unserer Gesellschaft und gegen Minderheiten säen". Zahlenmäßig deutlich stärker als die Demonstration war am Freitagabend das Polizeiaufgebot. Ein Flatterband sperrte die Spitalgasse ab.

