Puppendoktorin hält Sprechstunde im Möbelhof

Ute Geier kümmert sich am Wochenende in Parsberg um knuddelige Patienten - vor 59 Minuten

PARSBERG - Ute Geier, die Frau des Bamberger Puppendoktors i. R. Günter Geier, hält am Wochenende im Möbelhof Parsberg eine Puppensprechstunde ab.

Puppendoktorin Ute Geier operiert im Parsberger Möbelhof. © Ute Geier



Günter Geier hatte in den vergangenen Jahren mehrfach in der Redaktion der Neumarkter Nachrichten lädierte Puppen und Stofftiere gekümmert.

Nun hat er seine Profession nach Jahrzehnten aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel gehängt. Doch seine Frau Ute, die in der Puppenpraxis ihres Mannes seit jeher assistiert hat, macht nun als Puppendoktorin weiter.

Und sie kommt am kommenden Wochenende wieder in den Landkreis Neumarkt: Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr behandelt Ute Geier ihre Patienten im Möbelhof in Parsberg.