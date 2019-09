Quittung für brutales Überholmanöver bei Neumarkt

NEUMARKT - Gar nicht einsehen wollte ein 55 Jahre alter Handwerker, dass er am 9. Mai dieses Jahres abenteuerlich überholt und andere Verkehrsteilnehmer durch seinen Fahrstil gefährdet habe. Deshalb war er auch mit dem Strafbefehl über 40 Tagessätze zu je 80 Euro und den drei Monaten Fahrverbot nicht einverstanden und legte über seinen Anwalt Gunther Kellermann Einspruch ein.

Laut Staatsanwalt Frank Beckstein hatte er auf der Staatsstraße 2240 in Höhe von Karhof den Fahrer eines entgegen kommenden SUV und den Fahrer des Pkw, den er recht flott überholt hatte, zu Vollbremsungen gezwungen. Die an dieser Stelle erlauben 80 km/h dürfte er dabei locker überschritten haben.

Er habe gesehen, wie der SUV am Straßenrand zum Halten gebracht worden sei, erinnerte sich der Zeuge, der den überholten Pkw steuerte, und dann sei der Audi des Angeklagten schon an ihm vorbei gesaust. Vor ihm sei der Handwerker scharf eingeschert und sofort wieder auf die linke Fahrspur gewechselt, um zwei weitere Fahrzeuge zu überholen. An der Abzweigung nach Günching habe er den Wagen kaum mehr gesehen.

200 PS unter der Haube

Ein Polizist, der mit dem Vorfall befasst war, erklärte, dass dieser Straßenabschnitt sich absolut nicht zum Überholen eigne. Die Straße könne in diesem kurvigen Verlauf nicht genügend weit eingesehen werden. Der Angeklagte traute sich trotzdem, vielleicht, weil er eine Limousine mit rund 200 Pferdestärken unter der Haube fuhr.

Richter Rainer Würth machte dem 55-Jährigen wenig Hoffnung, dass mehr für ihn drin sein könnte, als eine Herabsetzung der Höhe des Tagessatzes auf 60 Euro. Das entspreche eher seinen finanziellen Verhältnissen. Gunther Kellermann benötigte ein längeres Gespräch unter vier Augen, um seinen Mandanten davon zu überzeugen, das "Friedensangebot" des Richters anzunehmen.

Der Einspruch gegen den Strafbefehl hätte nämlich auch leicht nach hinten los gehen können. Wenn den Richter des Gefühl beschlichen hätte, der Angeklagte halte seinen aggressiven Fahrstil für das Normalste der Welt, hätte ihm auch die sofortige Einziehung der Fahrerlaubnis für gewisse Zeit blühen können.

So muss er seinem Arbeitgeber nur verklickern, wie die drei Monate ohne Führerschein am verträglichsten abgewickelt werden können

