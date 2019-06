Radfahrer bricht jungem Mann die Nase

NEUMARKT - In Woffenbach sind ein Radfahrer und eine Gruppe junger Leute sich ins Gehege gekommen. Der Radler schlug zu.

Symbolbild Foto: Pixabay



Am 30. Mai gegen 17 Uhr fuhr der 46-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Woffenbach in der Pöllinger Straße offenbar schnell und nah an einer Gruppe junger Leute vorbei.

Als die Jugendlichen ihn darauf ansprachen, schlug der Mann einem 21-Jährigen ins Gesicht und fuhr weiter. Der junge Mann erlitt durch den Schlag ein angebrochenes Nasenbein und eine Gehirnerschütterung. Anzeige wurde erstattet.

